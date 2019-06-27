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Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков
27 июня 2019, 15:09 • 126 • Украина
Украина отказалась обсуждать вопрос освобождения украинских моряков и передачи кораблей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости
Как отметила дипломат, речь шла о предложении задействовать процедуры из российского законодательства, которые официально прописаны.
«Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чём парадокс», — цитирует РИА Новости Захарову.
По её словам, дальше могла бы начаться работа со стороны дипломатов и юристов.
26 июня Министерство иностранных дел России направило в Международный трибунал и в украинское посольство ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения моряков.
Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения моряков.
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