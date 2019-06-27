Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков

Украина отказалась обсуждать вопрос освобождения украинских моряков и передачи кораблей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила дипломат, речь шла о предложении задействовать процедуры из российского законодательства, которые официально прописаны.

«Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чём парадокс», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, дальше могла бы начаться работа со стороны дипломатов и юристов.

26 июня Министерство иностранных дел России направило в Международный трибунал и в украинское посольство ноты с указанием возможностей, которые Киев может использовать для освобождения моряков.

Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения моряков.