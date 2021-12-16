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Захарова заявила о недопустимости деления журналистов на своих и чужих

16 декабря 2021, 09:30  •  118 • Политика
Деление журналистов на своих и чужих недопустимо: все без исключения работники СМИ имеют право на безопасное выполнение своих обязанностей. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 16 декабря.
По ее словам, попытки официальных представителей разных стран навесить на работающих там журналистов из РФ ярлыки «пропагандистов» и «распространителей дезинформации» являются подстрекательством и провоцируют насилие и агрессию и отношении российских корреспондентов.

«Российские журналисты самоотверженно выполняют свою работу в самых тяжелых условиях. Каждый репортаж, заснятый или написанный нашим журналистом в Афганистане, Йемене, Сирии и других горячих точках, сопряжен с опасностью для жизни. <...> Порой ценой добытого материала становится сама жизнь», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.
Она заявила, что это общий долг — сохранить память обо всех погибших российских журналистах. В связи с этим она отметила, например, проводимый МИА «Россия сегодня» ежегодный международный конкурс фотожурналистики для молодых фоторепортеров, названный в честь убитого украинскими силовиками на востоке Украины фотокорреспондента Андрея Стенина.
«Убеждена в исключительной значимости свободного обеспечения доступа к объективной и всесторонней информации о важных для общества событиях для формирования у людей неискаженной картины мира. <...> В русле этих установок МИД России участвует в проведении специальных курсов повышения квалификации под эгидой Союза журналистов Москвы для корреспондентов, командируемых для работы в кризисных ситуациях», — сообщила официальный представитель МИДа.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в России 15 декабря. Он учрежден по инициативе Союза журналистов России в связи с гибелью в ходе гражданской войны в Югославии в 1991 году корреспондента Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного.
2 ноября Захарова по случаю Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов заявила, что мировому сообществу необходимо объединить усилия в деле обеспечения права на свободу выражения мнений и принять меры по защите журналистов. Как отметила представитель МИД РФ, за последние 10 лет около 1 тыс. представителей СМИ по всему миру были убиты из-за их профессиональной деятельности.
13 октября президент России Владимир Путин указал на то, что ситуация, когда в мире преследуют журналистов, ненормальна. Он также обратил внимание на количество погибших и пострадавших журналистов по всему миру.
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