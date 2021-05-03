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Захарова заявила о готовности России закончить войну санкций

03 мая 2021, 20:00  •  52 • Политика
Официальный представитель России Мария Захарова заявила о готовности страны закончить бессмысленную войну санкций, которую развязал коллективный Запад.
По её словам, санкции - это обоюдоострое оружие, которое ранит как автора ограничений, так и адресата. Захарова подчеркнула, что в этом противостоянии по определению не может быть победителей. И чем раньше Запад это поймёт, тем лучше. Со своей стороны Россия готова к отмене санкций, но этот процесс должен быть взаимным, а не односторонним.
Не мы начали эту санкционную войну, но мы готовы в любой момент пройти часть своего пути, чтобы закончить это бессмысленное противостояние, в результате которого не будет победителей, - отметила дипломатический сотрудник в разговоре с телеканалом RT.
Она выразила надежду на то, что Запад откажется от "права сильного", прекратит вмешиваться во внутренние дела других стран и начнёт выстраивать нормальный диалог с Москвой на основе принципов равноправия.
Напомним, что Запад продолжает вводить санкции против России, начиная с 2014 года. Поводы для этого берутся самые разные - от строительства Крымского моста до никем не доказанного вмешательства в американские выборы и тюремного заключения Алексея Навального. Москва, руководствуясь принципом взаимности, вводит ответные санкции.
Многие западные политики ранее уже обращали внимание, что санкции против России не работают. Они не помогают добиться изменения политики Москвы. И даже наоборот - подталкивают Кремль к ужесточению своей позиции.

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