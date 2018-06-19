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Захарова заявила, что Запад обманул Россию

19 июня 2018, 09:09  •  98 • Политика

ТАСС, 19 июня. Россия в конце холодной войны полностью открылась странам Запада, однако те в ответ обманули ее. Такое мнение финской газете Hufvudstadsbladet высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили. Мы сами это сделали, никто к нам не вторгался", - рассказала она.

"Горбачев просто хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел закончить холодную войну. И вот мы открылись вам и были обмануты. Вы ответили тем, что огородили нас колючей проволокой", - считает официальный представитель МИД.

По ее словам, все, что Россия хочет от Европы, - это сотрудничать. "Развивать экономику, торговлю, культурные связи. Мы хотим свободно ездить в страны друг друга, мы хотим избавиться от необходимости получать визу. Но нас все время отвергают!" - отметила она.

"Это как с российскими подлодками в Швеции: все знают, что они есть, но никто их не видел. Месяцем позже, когда весь шведский народ напугали, СМИ пишут небольшую заметку о том, что то, что приняли за подлодку, было чем-то другим", - привела пример Захарова.

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