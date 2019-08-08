Захарова заявила, что Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россия рассматривает события, связанные с операцией по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, как внутреннее дело республики. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"На сегодняшний момент наше посольство в Киргизии уже прокомментировало [ситуацию] - они сказали о том, что это событие, безусловно, мы рассматриваем как внутреннее дело страны. Также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать район проведения операции, если она продолжится. Я думаю, что мы дадим более глубокую оценку этим событиям чуть позже", - сказала она.

7 августа спецназ Киргизии начал операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.