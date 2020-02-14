|
Захарова заявила, что Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову удачи
14 февраля 2020, 22:09 • 35 • Политика
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, покидая переговорную комнату после краткой встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пожелал удачи российскому коллеге. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в пятницу на своей странице в Facebook.
"Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор: "Good luck", - рассказала дипломат. - Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее".
Ранее источник в российской делегации сообщил ТАСС о состоявшейся краткой встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США в Мюнхене.
Лавров, возглавляющий российскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, прибыл в ФРГ в пятницу. На полях мероприятия у главы МИД РФ намечено большое количество встреч и переговоров как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 февраля 2020, 05:54
|
10 февраля 2020, 09:39
|
11 февраля 2020, 08:24
|
09 февраля 2020, 10:54
|
09 февраля 2020, 19:24
|
13 февраля 2020, 05:54
|
08 февраля 2020, 02:24