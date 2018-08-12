Захарова заявила, что Крым стал только поводом для антироссийских санкций

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БЕЛГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Ситуация с Крымом стала не причиной, а только поводом для антироссийских санкций США. Об этом заявила в воскресенье журналистам в Белграде официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается нового витка антироссийских санкций, то мы уже заявляли, что ответные санкции будут прорабатываться. Это не наш выбор, мы не развязывали санкционные войны, мы всегда исходили из того, что односторонние санкции незаконны, но ответные меры будут прорабатываться. Этот тезис, которые многие озвучивали на Западе, что санкции вводятся из-за Крыма - мы видим, что это абсолютная неправда, посмотрите, какую агрессивную политику, в том числе и с элементами санкционного давления, проводят США в отношении Турции, Китая, Ирана, да и в отношении Европейского союза, настоящие торговые войны. Поэтому все рассказы, что все началось из-за Крыма, - неправда, нужен был повод, повод нашелся", - заявила Захарова.

Администрация США объявила в среду о намерении ввести в отношении России новые масштабные санкции. Поводом для очередного применения Вашингтоном ограничительных мер против Москвы стало мартовское отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии. В этом нападении США вслед за своей ближайшей союзницей Великобританией обвинили Россию еще весной.

Вашингтон вводит запрет на поставку России продукции двойного назначения. Наряду с этим означенный закон предусматривает и угрозу применения примерно через три месяца гораздо более серьезных санкций. Вторая часть рестрикций предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.