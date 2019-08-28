Захарова заявила, что договоренностей о визите сенаторов США и запросов на визы не было

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не достигали конкретных договоренностей по визиту в Россию группы американских парламентариев, в том числе по выдаче им виз. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В предварительном порядке американская сторона поставила вопрос о возможности проведения визита группы законодателей из США в начале сентября. Каких-либо конкретных договоренностей по организации визита, подачи документов и тем более заявок не было. Не "так сказать не было", а не было от слова совсем. То есть в принципе не было", - сказала она.

По словам Захаровой, из Вашингтона не поступало запросов ни на официальные встречи, ни на выдачу въездных виз. Она напомнила о заявлениях американских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи, которые обвинили Россию в срыве их поездки вместе с группой законодателей. "Складывается впечатление, что оба сенатора хотели просто раздуть скандал. Скандал нужно было раздуть на пустом месте. Для чего - сказать сложно", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ указала на то, что оба американских политика осведомлены, что находятся в стоп-листе, который был сформирован в ответ на санкции США в отношении членов Федерального собрания РФ.

Равноправный диалог

По словам Захаровой, российские парламентарии готовы к равноправному диалогу с американскими конгрессменами. "Мы знаем о том, что российские парламентарии готовы к диалогу с коллегами из США, но, безусловно, исключительно и только на основе равноправия и взаимности", - отметила она.

Захарова указала на то, что американские парламентарии, несмотря на ранее высказанную готовность содействовать восстановлению замороженных самими США контактов по линии законодательных органов, пока что никак себя не проявили. "На практике мы видим, что ими ничего не было предпринято. И второе: цирковое представление, в основе которого лежала манипуляция общественным мнением через подачу недостоверной информации", - добавила дипломат.

"Ни о каких дипломатических играх речи быть не может", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Ранее американские сенаторы Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) и Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) выступили с утверждением, что им было отказано в получении въездных виз в Россию. Мерфи в заявлении, опубликованном на его сайте, уточнил, что рассчитывал отправиться в РФ "в составе двухпартийной делегации Конгресса". В МИД РФ указали на необоснованность таких заявлений с учетом того, что никаких договоренностей ни относительно самого визита конгрессменов, ни о визах не было. Оба сенатора находятся в сформированном в ответ на санкции США российском стоп-листе, о чем они осведомлены.