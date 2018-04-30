Захарова: западные журналисты подвергают травле сирийцев, говорящих правду о "химатаках"

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе пресс-конференции в Гааге на прошлой неделе журналисты подвергали циничной травле сирийцев, ставших свидетелями провокации с постановочной "химатакой" в Думе. Имена журналистов будут обнародованы на ближайшем брифинге, сообщила Захарова в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на вопросы журналистов британских телеканалов ITV и Би-би-си в ходе пресс-конференции в ОЗХО 26 апреля с участием 17 свидетелей произошедшего в Думе во время якобы химатаки 7 апреля. По словам Захаровой, корреспондент ITV спросил у свидетелей, сколько им заплатили за участие в пресс-конференции, а журналистка Би-би-си заявила, что 12-летний мальчик Хасан Диаб, принимающий участие в брифинге, может получить из-за этого "психологическую травму".

"Журналисты, которые много лет эксплуатировали тезис о демократии, <...> потом образ детей, сейчас задают ребенку вопрос, не наносится ли психологическая травма ребенку, когда его привезли в Гаагу... Я нашла имена этих журналистов, там не только британские, там еще и голландские коллеги, - сказала представитель МИД. - В ближайшем брифинге я покажу имена этих журналистов, мы восстановим картину, как они "травили" этих самых сирийцев: сначала говорили, что сирийцев травили химией, а потом действительно покажем, кто на самом деле их "травил". "Их "травили" вот эти самые британские журналисты, которые сидели перед ними и изгалялись", - заявила Захарова.

"Мне хочется задать вопрос этим самым британским журналистам: а когда шесть-семь лет назад они в своих репортажах призывали к "арабской весне" на Ближнем Востоке и севере Африки, они думали о том, какая психологическая травма будет для детей, которые к тому моменту даже еще не родились?" - добавила дипломат.

Постоянные представительства России и Сирии при ОЗХО организовали в четверг брифинг для членов организации, посвященный якобы имевшей место атаке с применением химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Для доказательства постановочного характера видео НПО "Белые каски", послужившего основанием для нанесения США, Великобританией и Францией ракетных ударов по Сирии 14 апреля, в Гаагу были привезены 17 свидетелей. Прибывшие из Думы сирийцы, в том числе медики, рассказали, что на самом деле произошло в тот день. Свидетельства того, что материалы были сфабрикованы, были представлены вслед за этим и представителям СМИ.

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