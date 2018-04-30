Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Все-таки продались? У США будут базы в Казахстане (Роман Романов)
Итоги недели. Красноречивое молчание России
«Америка готова зайти достаточно далеко»: почему США выдвинули торговый ультимат...
Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили договоренности между Пхеньяном и Сеулом
Главная / Политика

Захарова: западные журналисты подвергают травле сирийцев, говорящих правду о "химатаках"

30 апреля 2018, 00:09  •  59 • Политика

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе пресс-конференции в Гааге на прошлой неделе журналисты подвергали циничной травле сирийцев, ставших свидетелями провокации с постановочной "химатакой" в Думе. Имена журналистов будут обнародованы на ближайшем брифинге, сообщила Захарова в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на вопросы журналистов британских телеканалов ITV и Би-би-си в ходе пресс-конференции в ОЗХО 26 апреля с участием 17 свидетелей произошедшего в Думе во время якобы химатаки 7 апреля. По словам Захаровой, корреспондент ITV спросил у свидетелей, сколько им заплатили за участие в пресс-конференции, а журналистка Би-би-си заявила, что 12-летний мальчик Хасан Диаб, принимающий участие в брифинге, может получить из-за этого "психологическую травму".

"Журналисты, которые много лет эксплуатировали тезис о демократии, <...> потом образ детей, сейчас задают ребенку вопрос, не наносится ли психологическая травма ребенку, когда его привезли в Гаагу... Я нашла имена этих журналистов, там не только британские, там еще и голландские коллеги, - сказала представитель МИД. - В ближайшем брифинге я покажу имена этих журналистов, мы восстановим картину, как они "травили" этих самых сирийцев: сначала говорили, что сирийцев травили химией, а потом действительно покажем, кто на самом деле их "травил". "Их "травили" вот эти самые британские журналисты, которые сидели перед ними и изгалялись", - заявила Захарова.

"Мне хочется задать вопрос этим самым британским журналистам: а когда шесть-семь лет назад они в своих репортажах призывали к "арабской весне" на Ближнем Востоке и севере Африки, они думали о том, какая психологическая травма будет для детей, которые к тому моменту даже еще не родились?" - добавила дипломат.

Постоянные представительства России и Сирии при ОЗХО организовали в четверг брифинг для членов организации, посвященный якобы имевшей место атаке с применением химоружия в сирийском городе Дума 7 апреля. Для доказательства постановочного характера видео НПО "Белые каски", послужившего основанием для нанесения США, Великобританией и Францией ракетных ударов по Сирии 14 апреля, в Гаагу были привезены 17 свидетелей. Прибывшие из Думы сирийцы, в том числе медики, рассказали, что на самом деле произошло в тот день. Свидетельства того, что материалы были сфабрикованы, были представлены вслед за этим и представителям СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
59
Источник
Похожие новости
29 апреля 2018, 20:54
Захарова заявила, что Москве есть что рассказать по делу Скрипалей
27 апреля 2018, 13:39
Песков: представители Армении говорили в Москве о конституционном разрешении кризиса
28 апреля 2018, 18:54
Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенным гражданам Литвы

28 апреля 2018, 18:54
Главы МИД РФ, Турции и Ирана потребовали расследования сообщений о химатаках в Сирии
29 апреля 2018, 20:54
Посольство РФ назвало вбросом статью о влиянии "российских ботов" на выборы в Британии
28 апреля 2018, 22:09
Шульгин: США, Великобритания и Франция ведут войну против ОЗХО
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 апреля 2018, 18:09
ПРО прорвана, а что осталось нашему флоту?
24 апреля 2018, 09:39
Почему на Западе боятся и ненавидят русских
28 апреля 2018, 07:54
Последнее кольцо анаконды
26 апреля 2018, 16:54
Американцы в Сирии: причины неожиданного провала
26 апреля 2018, 13:24
«Так они воевать не привыкли»: в Пентагоне заявили о применении средств РЭБ против ВВС США в Сирии
23 апреля 2018, 10:54
Отсталая страна Россия. Пентагону она на один зубок!
23 апреля 2018, 10:54
Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.