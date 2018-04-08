Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию

• 85 • Политика

МАГАДАН, 8 апреля. /ТАСС/. Санкции против РФ вводятся Западом не в качестве ответных мер на действия России, а в рамках общей стратегии давления на нее. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Санкции, которые сейчас посыпались <...> ведь сколько лет уже идут. До этого нам говорили: это понятно, это потому что Крым, а до Крыма за что? <...> Нам-то очевидно, за что, это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной... Это вообще такая стратегия, игра такая - "дави Россию", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия не стремится проводить антизападный курс, несмотря на любые санкции и провокации. "Каждый раз мы говорим о том, что наша цель - это сотрудничество, о том, что мы - за конструктивный диалог, о том, что готовы за столом переговоров решать вопросы. Это где это антизападный курс, где нагнетание агрессии, где отказ от взаимодействия и сотрудничества?" - отметила официальный представитель МИД.

Захарова добавила, что МИД прорабатывает возможные ответные меры на новые санкции США, уже готов целый список таких мер.

"Будет ответ, мы традиционно это делаем. У нас целый список возможных мер, которые прорабатываются, есть люди, которые этим занимаются", - сказала Захарова. "Не хотела бы забегать вперед... это не вопрос фантазии, это вопрос проработки ответных мер, как это и бывает", - ответила она на вопрос о том, будут ли меры жесткими.

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.