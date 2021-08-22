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Захарова заметила особенность на встрече Меркель с Зеленским: "Не видать Евросоюза"
22 августа 2021, 22:05 • 197 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила необычную деталь на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Во время визита немецкого политика не было флага ЕС. Захарова уверена, что этот знак говорит о том, что Украине "не видать Евросоюза".
По словам Марии Захаровой, обычно за канцлером Германии на встречах с представителями разных стран всегда присутствует флаг ЕС. Но в Киеве обошлось без сине-жёлто-полосатого стяга. По словам официального представителя МИД России, сине-жёлтые цвета в этот день наблюдались лишь на украинском флаге. Об этом Мария Захарова сообщила в своём Telegram-канале.
"Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины", - заявила Мария Захарова.
По словам официального представителя МИД России, флага ЕС в Киеве не было либо из-за попытки не "наступать на больную мозоль" и не поднимать тему вступления Украины в ЕС, либо в этом жесте нужно читать однозначный посыл: не видать Киеву Евросоюза, как флага.
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