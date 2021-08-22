Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Главная / Политика

Захарова заметила особенность на встрече Меркель с Зеленским: "Не видать Евросоюза"

22 августа 2021, 22:05  •  197 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила необычную деталь на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Во время визита немецкого политика не было флага ЕС. Захарова уверена, что этот знак говорит о том, что Украине "не видать Евросоюза".
По словам Марии Захаровой, обычно за канцлером Германии на встречах с представителями разных стран всегда присутствует флаг ЕС. Но в Киеве обошлось без сине-жёлто-полосатого стяга. По словам официального представителя МИД России, сине-жёлтые цвета в этот день наблюдались лишь на украинском флаге. Об этом Мария Захарова сообщила в своём Telegram-канале.
"Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины", - заявила Мария Захарова.
По словам официального представителя МИД России, флага ЕС в Киеве не было либо из-за попытки не "наступать на больную мозоль" и не поднимать тему вступления Украины в ЕС, либо в этом жесте нужно читать однозначный посыл: не видать Киеву Евросоюза, как флага.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





197
Источник
Похожие новости
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
22 августа 2021, 08:20
Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь ...
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-...
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию -...
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2021, 14:30
Северная Македония высылала русского дипломата. Но просчиталась
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
17 августа 2021, 23:40
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке России
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.