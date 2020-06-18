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Захарова закрыла "территориальный вопрос" с Финляндией, указав на два ключевых документа

18 июня 2020, 09:00  •  159 • Политика
Спикер МИД РФ Мария Захарова закрыла тему о якобы территориальном вопросе между Россией и Финляндией, указав на два ключевых документа. Она подчеркнула, что Москва и Хельсинки никогда не обсуждали это.
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что между РФ и Финляндией никогда не стоял вопрос о границе. Данное высказывание появилось на портале ведомства.
Дипломат подчеркнула, что линия границы была проведена по результатам Второй мировой войны и что с тех пор эта тема между Москвой и Хельсинки не обсуждалась.
Она указала на ряд международных документов, которые закрепляют текущее положение дел на российско-финской границе.
В первую очередь официальный представитель МИД РФ назвала Мирное соглашение с Финляндией, которое было подписано во французской столице в феврале 1947 года.
Его актуальность закрепляет Протокол от 2017 года, в котором содержится описание прохождения границы между странами. Этот документ был парафирован правительствами России и Финляндии, напомнила Захарова.
Ранее бывший финский дипломат Юкка Сеппинен подчеркнул, что СССР в период правления Михаила Горбачёва будто бы был готов к диалогу с Хельсинки по поводу возможной передачи Карелии. Эту мысль, по данным iltalehti.fi, политолог высказал в своей новой книге.
Nation News отмечают, что Мария Захарова, помимо всего прочего, говорила сегодня о разобщённоси Евросоюза на фоне COVID-19. Целые регионы, которые гордились якобы своей интеграционной силой, оказались абсолютно разобщены.

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