Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что между РФ и Финляндией никогда не стоял вопрос о границе. Данное высказывание появилось на портале ведомства.

Дипломат подчеркнула, что линия границы была проведена по результатам Второй мировой войны и что с тех пор эта тема между Москвой и Хельсинки не обсуждалась.

Она указала на ряд международных документов, которые закрепляют текущее положение дел на российско-финской границе.

В первую очередь официальный представитель МИД РФ назвала Мирное соглашение с Финляндией, которое было подписано во французской столице в феврале 1947 года.

Его актуальность закрепляет Протокол от 2017 года, в котором содержится описание прохождения границы между странами. Этот документ был парафирован правительствами России и Финляндии, напомнила Захарова.

Ранее бывший финский дипломат Юкка Сеппинен подчеркнул, что СССР в период правления Михаила Горбачёва будто бы был готов к диалогу с Хельсинки по поводу возможной передачи Карелии. Эту мысль, по данным iltalehti.fi, политолог высказал в своей новой книге.

Nation News отмечают, что Мария Захарова, помимо всего прочего, говорила сегодня о разобщённоси Евросоюза на фоне COVID-19. Целые регионы, которые гордились якобы своей интеграционной силой, оказались абсолютно разобщены.