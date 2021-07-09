Захарова задала США сложный визовый вопрос

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы американского дипломатического представительства в Москве Джека Салливана о снижении количества сотрудников посольства. Она спросила: есть ли среди 120 работников ведомства те, кто будет заниматься визовыми вопросами?

Ранее Джек Салливан заявил, что из-за запрета найма на работу граждан России диппредставитеьство в Москве будет урезано до 120 сотрудников с 1 августа. Также Салливан заявил, что пять лет назад в посольстве работали 1200 человек.

"А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?" - спросила Мария Захарова.

Отметим, 12 мая диппредставительство США решило перестать выдавать неиммиграционные визы и прекратить предоставлять ряд услуг. Кроме того, США закрыли генконсульство в Санкт-Петербурге, а также приостановили работу представительств в Екатеринбурге и Владивостоке. Эти меры стали ответом на запрет найма иностранных граждан в посольство.