Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Каннский фестиваль начался с оскорблений Путина
Американцы сбежали. На защиту встанут русские: Лавров сделал заявление по Афгани...
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
Главная / Политика

Захарова задала США сложный визовый вопрос

09 июля 2021, 15:25  •  133 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы американского дипломатического представительства в Москве Джека Салливана о снижении количества сотрудников посольства. Она спросила: есть ли среди 120 работников ведомства те, кто будет заниматься визовыми вопросами?
Ранее Джек Салливан заявил, что из-за запрета найма на работу граждан России диппредставитеьство в Москве будет урезано до 120 сотрудников с 1 августа. Также Салливан заявил, что пять лет назад в посольстве работали 1200 человек.
"А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?" - спросила Мария Захарова.
Отметим, 12 мая диппредставительство США решило перестать выдавать неиммиграционные визы и прекратить предоставлять ряд услуг. Кроме того, США закрыли генконсульство в Санкт-Петербурге, а также приостановили работу представительств в Екатеринбурге и Владивостоке. Эти меры стали ответом на запрет найма иностранных граждан в посольство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






133
Источник
Похожие новости
09 июля 2021, 02:35
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
09 июля 2021, 08:05
Подозреваемые в убийстве президента Гаити укрылись в дипмиссии. Но прогадали
09 июля 2021, 09:55
Не знаем, кто это, но водитель у неё Путин - видео
09 июля 2021, 11:45
Мордобой для американских гостей: Афганцы устроили "Свадьбу в Малиновке"
09 июля 2021, 02:35
ВСУ под контролем США, Зеленский не может не знать: "Типичный карьерист"
09 июля 2021, 09:55
Это самый крутой ляп президента: Байден пытался оправдать США, но...
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 июля 2021, 02:35
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
09 июля 2021, 02:35
Миллионы доз идут в страну: Украинцев насторожила смерть иностранной учёной
09 июля 2021, 04:25
До Москвы за 20 минут: Американцы узнали силу взрыва своей новой гиперзвуковой ракеты
09 июля 2021, 04:25
«Внутри +44, там ад!» — Гордон пришёл в ужас от состояния украинских поездов
09 июля 2021, 08:05
Подозреваемые в убийстве президента Гаити укрылись в дипмиссии. Но прогадали
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2021, 00:20
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
04 июля 2021, 16:15
Предлагается сдать американцам «наземную авиационную инфраструктуру» Украины
07 июля 2021, 02:56
"Сможем отвоевать": Представитель Киева раскрыл самоуверенный план ВСУ по Донбассу
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
02 июля 2021, 20:15
"Полная победа": В "Газпроме" нашли способ ускорить запуск "Северного потока - 2" - аналитики
04 июля 2021, 18:05
Американец опубликовал видео с разоблачением русских в Чёрном море. И тут же был опровергнут
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.