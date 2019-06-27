Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы

Журналистка "России 1" Ольга Скабеева неоднократно становилась героиней скандальных новостей из кулуаров Парламентской ассамблеи. И нередко "партнером" Ольги по этим инцидентам становился депутат Верховной рады Борислав Береза.

В недавнем интервью Царьграду политолог Сергей Запорожский отметил, что ради того, чтобы удержать падающие рейтинги, журналистка специально поддерживает скандальный имидж, нередко сама провоцируя украинскую сторону – как в программе "60 минут", так и в репортажах из ПАСЕ.

И вот украинские представители бежали из ПАСЕ. "У меня вопрос к Evgeny Popov: а что же будет делать Ольга Скабеева в кулуарах Ассамблеи без своих друзей?" - спросила в своем микроблоге в Twitter официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ответ быстро нашли подписчики. "Как что? Время украинских новостей планово закончилось. Теперь во всех ток-шоу должна обсуждаться тема Грузии", - прокомментировал пользователь Олег Олегов.