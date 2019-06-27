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Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы
27 июня 2019, 05:39 • 40 • Политика
После того, как было принято решение о полном возращении России в ПАСЕ, организацию демонстративно покинула делегация Украины. "Что же без них будет делать в кулуарах Ассамблеи журналистка Скабеева", - задалась вопросом Мария Захарова.
Журналистка "России 1" Ольга Скабеева неоднократно становилась героиней скандальных новостей из кулуаров Парламентской ассамблеи. И нередко "партнером" Ольги по этим инцидентам становился депутат Верховной рады Борислав Береза.
В недавнем интервью Царьграду политолог Сергей Запорожский отметил, что ради того, чтобы удержать падающие рейтинги, журналистка специально поддерживает скандальный имидж, нередко сама провоцируя украинскую сторону – как в программе "60 минут", так и в репортажах из ПАСЕ.
И вот украинские представители бежали из ПАСЕ. "У меня вопрос к Evgeny Popov: а что же будет делать Ольга Скабеева в кулуарах Ассамблеи без своих друзей?" - спросила в своем микроблоге в Twitter официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ответ быстро нашли подписчики. "Как что? Время украинских новостей планово закончилось. Теперь во всех ток-шоу должна обсуждаться тема Грузии", - прокомментировал пользователь Олег Олегов.
Фото: Twitter/МИД России
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