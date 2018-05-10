Захарова: за нападением на главу Россотрудничества стоит стремление выдавить РФ с Украины

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ООН, 10 мая. /ТАСС/. За нападением радикалов на главу Россотрудничества в Киеве кроется стремление "окончательно выдавить" Россию с Украины и уничтожить культурную связь между странами. Об этом заявила в четверг российским журналистам в Нью-Йорке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент, произошедший в Киеве 9 мая.

"Это все идет в одном и том же русле. Нас все время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить, и используют при этом в том числе и культуру. Для того, чтобы выдавить Россию с Украины окончательно, нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной, изничтожить полностью общее культурное пространство", - отметила Захарова.

Она высказала убежденность в том, что украинский народ не заинтересован в подобном сценарии. "Конечно нет. Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей", - добавила она.

9 мая украинские радикалы из националистической организации С14 ("Сич") облили зеленкой и нечистотами главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он направлялся на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы. После этого сами радикалы опубликовали на своей странице в Facebook соответствующие фотографии. Воробьев, комментируя действия радикалов, отметил, что "первый раз в своей сознательной жизни не смог со своими друзьями и коллегами достойно отметить главный праздник - День Победы".

Это не первый случай нападения и саботажа работы представительства Россотруничества в Киеве со стороны радикалов. 17 февраля около 30 представителей С14 ("Сич") и экстремисты из "Правого сектора" (в РФ организация запрещена) совершили нападение на здание Россотрудничества, они разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг. На следующий день, 18 февраля, неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ) разбила окна и повредила дверь в здании Россотрудничества.