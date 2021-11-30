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Захарова ёмко ответила на угрозу коллеги из Лондона: "Это прерогатива Британии"

30 ноября 2021, 15:25  •  68 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко, но ёмко ответила коллеге из Лондона - министру иностранных дел Британии Лиз Трасс. "Это прерогатива Британии", - отметила русский дипломат.
Ранее Лиз Трасс заявила о том, что любая попытка России "подорвать стабильность в государствах, являющихся партнёрами Великобритании, будет стратегической ошибкой Москвы".
На такой громкий выпад британского дипломата Мария Захарова ответила коротко, но ёмко:
"Мы не посягаем на стратегические ошибки - это историческая прерогатива Британии", - написала она в своём Telegram-канале.

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