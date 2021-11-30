Захарова ёмко ответила на угрозу коллеги из Лондона: "Это прерогатива Британии"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко, но ёмко ответила коллеге из Лондона - министру иностранных дел Британии Лиз Трасс. "Это прерогатива Британии", - отметила русский дипломат.

Ранее Лиз Трасс заявила о том, что любая попытка России "подорвать стабильность в государствах, являющихся партнёрами Великобритании, будет стратегической ошибкой Москвы".

На такой громкий выпад британского дипломата Мария Захарова ответила коротко, но ёмко:

"Мы не посягаем на стратегические ошибки - это историческая прерогатива Британии", - написала она в своём Telegram-канале.