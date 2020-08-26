Захарова ёмко описала вмешательство Литвы в дела Белоруссии: "Не следует заливать огонь керосином"

Министерство иностранных дел России прокомментировало вмешательство Литвы во внутренние дела Белоруссии под видом помощи белорусскому народу. Речь идёт о призывах ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также контактах официальных литовских властей с представителями белорусской оппозиции.

В российском МИД отмечают, что Литва не может выступать в качестве "нейтральной стороны", так как дала убежище одному из участвовавших в выборах президента Белоруссии кандидатов, а потом ещё и организовала для него переговоры с представителем Госдепа США. Также Вильнюсу припомнили призывы "к решительным международным действиям", обращённые к ЕС и США.

Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса… Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов, - говорится в сообщении официальной представительницы МИД России Марии Захаровой.

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии организовал из Польши автор Telegram-канала NEXTA. А экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после нескольких дней протестов сбежала в Литву.