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Захарова ёмко описала вмешательство Литвы в дела Белоруссии: "Не следует заливать огонь керосином"

26 августа 2020, 12:55  •  97 • Политика
Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии. "Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов", - предупредила она.
Министерство иностранных дел России прокомментировало вмешательство Литвы во внутренние дела Белоруссии под видом помощи белорусскому народу. Речь идёт о призывах ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также контактах официальных литовских властей с представителями белорусской оппозиции.
В российском МИД отмечают, что Литва не может выступать в качестве "нейтральной стороны", так как дала убежище одному из участвовавших в выборах президента Белоруссии кандидатов, а потом ещё и организовала для него переговоры с представителем Госдепа США. Также Вильнюсу припомнили призывы "к решительным международным действиям", обращённые к ЕС и США.
Приходится констатировать, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса… Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов, - говорится в сообщении официальной представительницы МИД России Марии Захаровой.
Напомним, что массовые протесты в Белоруссии организовал из Польши автор Telegram-канала NEXTA. А экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после нескольких дней протестов сбежала в Литву.

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