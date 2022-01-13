Захарова высмеяла журналиста "Эха": "Плющев… ретировался. Никакой колонки в DW не будет"

Мария Захарова высмеяла оправдания пойманного на двойных стандартах журналиста "Эха Москвы". "Александр Плющев… ретировался. Никакой колонки в DW в защиту Telegram в Германии не будет - видимо, за это не платят", - отметила дипломат.

Журналист радио "Эхо Москвы" Александр Плющев попытался оправдаться после того, как был пойман на двойных стандартах в отношении блокировки Telegram. Его "ответ" ещё больше рассмешил официального представителя МИД России Марию Захарову.

Ранее дипломат обратила внимание, что Плющев не спешит писать авторскую колонку в немецком издании DW в защиту Telegram после того, как власти Германии заявили о возможной блокировке мессенджера. При этом когда Telegram блокировали в России, он разразился целой статьёй на тему, как "российские власти уничтожают свободный интернет".

Журналиста очень уязвило, что его поймали на двойных стандартах. Поэтому он написал огромный пост в Telegram с оправданием, почему блокировка мессенджера в Германии "это другое". Однако на вопрос, будет ли статья в DW в защиту Telegram, он так и не ответил.

Александр Плющев… ретировался. Никакой колонки в DW в защиту Telegram в Германии не будет - видимо, за это не платят. Спонсируемые правительством ФРГ, как любит говорить Александр Плющев, инфопомойки заинтересованы платить только за пасквили на тему несвободы слова в России,

- прокомментировала Мария Захарова в своём Telegram-канале оправдания журналиста.

Также она напомнила, что Плющев сутками напролёт упивается свободой слова в радиоэфире и Сети за деньги русской государственной компании. А потом уже за немецкие деньги на немецких ресурсах жалуется, как в России притесняют свободу слова.