Захарова высмеяла США за оторванные от реальности санкции: "Хотели бы вновь предостеречь"

МИД предостерег США от санкций против 35 бизнесменов и чиновников. "Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке", - предупредила Захарова.

Новые санкции США против 35 бизнесменов и чиновников являются следствием острого "кадрового голода". Такое мнение высказала официального представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Вашингтона.

Речь идёт о поправках к оборонному бюджету США на 2022 год, в которых рекомендуется ввести санкции против 35 граждан России, которые "могут быть причастны к нарушениям прав человека". В список попали: премьер России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЦИК Элла Памфилова, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, целый ряд министров, главы ФСБ и Следственного комитета, а также ряд других лиц.

По мнению Марии Захаровой, данный список стал результатом отсутствия в США грамотных специалистов по России. Потому что его могли составить только люди, совсем не имеющие представления о русских реалиях.

Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке",

- предупредила дипломат.