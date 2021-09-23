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Захарова высмеяла США за оторванные от реальности санкции: "Хотели бы вновь предостеречь"

23 сентября 2021, 23:10  •  89 • Политика
МИД предостерег США от санкций против 35 бизнесменов и чиновников. "Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке", - предупредила Захарова.
Новые санкции США против 35 бизнесменов и чиновников являются следствием острого "кадрового голода". Такое мнение высказала официального представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Вашингтона.
Речь идёт о поправках к оборонному бюджету США на 2022 год, в которых рекомендуется ввести санкции против 35 граждан России, которые "могут быть причастны к нарушениям прав человека". В список попали: премьер России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЦИК Элла Памфилова, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, целый ряд министров, главы ФСБ и Следственного комитета, а также ряд других лиц.
По мнению Марии Захаровой, данный список стал результатом отсутствия в США грамотных специалистов по России. Потому что его могли составить только люди, совсем не имеющие представления о русских реалиях.
Хотели бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на "санкционном треке",
- предупредила дипломат.

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