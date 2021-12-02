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Захарова высмеяла слова Нуланд о желании россиян жить на Украине

02 декабря 2021, 20:30  •  53 • Политика
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дипломат указала на "полную интеллектуальную дисфункцию" Запада
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на недавнее заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Соответствующая публикация появилась в официальном телеграм-канале дипломата.
Напомним, американский политик высказала мнение, что многие жители Российской Федерации хотели бы жить в похожей на Украину стране. Эти слова Нуланд рассмешили Захарову.
Также Мария Владимировна не смогла пройти мимо новости, распространяемой украинскими средствами массовой информации – мол, министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен унизили главу МИД РФ Сергея Лаврова. Это якобы произошло во время ужина в неформальной обстановке.
К слову, в четверг, 2 декабря, Кулеба встретился с Блинкеном на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. В этот же день госсекретарь США пообщался с главой российского внешнеполитического ведомства.
Слухи, распускаемые журналистами из Незалежной, Захарова назвала "сказочными новостями".
"Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже", – заключила Мария Владимировна.
Ранее стало известно, что на встречах с Блинкеном и новой главой МИД Великобритании Лиз Трасс Лавров отгонял назойливых журналистов с помощью шуток. 

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