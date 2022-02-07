Захарова высмеяла "медвежью услугу" НАТО Украине: "Подсобили"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова весьма иронично прокомментировала рассуждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о судьбах Европы и объяснила, почему НАТО на самом-то деле "подсобили" Украине, оказав "медвежью услугу".

В своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова не без иронии объяснила, почему Украине закрыт путь не только в Евросоюз, но и вообще в какое-либо "приличное образование".

"В есовский клуб Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование - кому нужна страна, на которую "вот-вот нападёт Россия"? - иронизирует дипломат. - Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи".

Комментируя рассуждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о судьбах Европы в его же блоге, Захарова отметила, что её "давние подозрения" по поводу того, что "блог живёт собственной жизнью, а сам глава европейской дипломатии, возможно, даже и не знает, что за диковинные тексты размещают от его имени" получили подтверждение.

В том числе дипломат обратила внимание на "известные психоделические фобии", которые активно раздуваются западной прессой по поводу "вторжения" России на Украину. Захарова и не сомневается в том, что Евросоюз "не является беспристрастной стороной в украинском конфликте". Напротив, ЕС даже "отстаивает свою сферу влияния, застолблённую ещё в 2013 году". Речь идёт о том, времени, когда в Брюсселе активно продавливали евроинтеграцию Незалежной. Но время шло, а Украина всё ещё не в ЕС. И вряд ли вскоре там окажется.