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Захарова высмеяла публикацию о «нападении» РФ на Украину 15 февраля

15 февраля 2022, 03:30  •  50 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась на тему публикаций западных СМИ о планируемом российском «вторжении» на Украину.
Так, дипломат напомнила о материале американского агентства Bloomberg, согласно которому 15 февраля Россия намерена «напасть» на Украину.
«Не хочет это СМД (средство массовой дезинформации) уточнить прогноз? Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс», — написала Захарова в своем Telegram 14 февраля.
Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.
При этом некоторые западные издания со ссылкой на источники даже называли точные даты «нападения» России. Так, по данным газеты Politico, РФ якобы может напасть на Украину 16 февраля. В свою очередь, агентство Bloomberg называло датой «вторжения» 15 февраля.
МИД РФ представил примеры публикаций в западных СМИ, которые в рамках масштабной дезинформационной кампании распространяли тезис о готовящемся «вторжении» России на Украину. В ведомстве подчеркнули, что западные медиа в своих материалах игнорировали приверженность Москвы дипломатическому урегулированию конфликта на основе Минских соглашений и ее опасения по части собственной безопасности из-за продвижения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.
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