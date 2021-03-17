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Захарова высмеяла министра культуры Украины: Обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России
17 марта 2021, 00:15 • 77 • Политика
Захарова оценила слова украинского министра о причастности России к проблемам с вакциной AstraZeneca. "Продолжают жить в своём фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России", - прокомментировала официальный представитель МИД России.
В МИД России ответили на заявление украинского министра о причастности России к недавним проблемам с западной вакциной от коронавируса фирмы AstraZeneca. С комментарием выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Речь идёт о приостановке использования вакцины AstraZeneca в ряде стран Европы из-за подозрений, что препарат вызывает тромбоз. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в этом якобы виновата Россия.
Мария Захарова отметила, что власти Украины продолжают жить своём фантазийном мирке. Они проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма и даже воюют с Россией без России.
- написала Захарова на своей странице в Facebook.
Напомним, что обвинять Россию в любых происшествиях вошло на Украине в моду ещё при президенте Петре Порошенко. При президенте Владимире Зеленском эта "славная традиция" не только никуда не ушла, но ещё и заиграла новыми красками.
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