Захарова высмеяла мечты главкома ВСУ о взятии Москвы: "Приезжайте"

Захарова назвала слова главкома Вооруженных сил Украины Залужного о желании проехать по Красной площади на танке мечтой маленького мальчика. "Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк", - сказала она.

В МИД России ответили новому главкому ВСУ Валерию Залужному, который заявил, что желает проехаться на танке по центру Москвы. С ответным заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

О своих мечтах главком ВСУ рассказал в эфире украинского Пятого канала. Он отметил, что хочет проехаться на танке по Крассной площади, а также, по Арбату.

Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк. Покатаетесь и по Красной площади, и по Арбату, и даже по Смоленской площади,

- обратилась Захарова к Залужному.

Дипломат отметила, что чаянья главкома ВСУ – это мечты маленького мальчика.

Напомним, что в Киеве регулярно звучат заиления о захвате Москвы и танках на Красной площади. В частности, этим прославился инсценировавший собственное убийство беглый журналист Аркадий Бабченко, который теперь клянчит донаты у своих подписчиков.