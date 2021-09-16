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Захарова высмеяла мечты главкома ВСУ о взятии Москвы: "Приезжайте"

16 сентября 2021, 17:55  •  144 • Политика
Захарова назвала слова главкома Вооруженных сил Украины Залужного о желании проехать по Красной площади на танке мечтой маленького мальчика. "Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк", - сказала она.
В МИД России ответили новому главкому ВСУ Валерию Залужному, который заявил, что желает проехаться на танке по центру Москвы. С ответным заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
О своих мечтах главком ВСУ рассказал в эфире украинского Пятого канала. Он отметил, что хочет проехаться на танке по Крассной площади, а также, по Арбату.
Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк. Покатаетесь и по Красной площади, и по Арбату, и даже по Смоленской площади,
- обратилась Захарова к Залужному.
Дипломат отметила, что чаянья главкома ВСУ – это мечты маленького мальчика.
Напомним, что в Киеве регулярно звучат заиления о захвате Москвы и танках на Красной площади. В частности, этим прославился инсценировавший собственное убийство беглый журналист Аркадий Бабченко, который теперь клянчит донаты у своих подписчиков.

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