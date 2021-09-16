|
Захарова высмеяла мечты главкома ВСУ о взятии Москвы: "Приезжайте"
16 сентября 2021, 17:55 • 144 • Политика
Захарова назвала слова главкома Вооруженных сил Украины Залужного о желании проехать по Красной площади на танке мечтой маленького мальчика. "Приезжайте, куплю вам детский пластиковый танк", - сказала она.
В МИД России ответили новому главкому ВСУ Валерию Залужному, который заявил, что желает проехаться на танке по центру Москвы. С ответным заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
О своих мечтах главком ВСУ рассказал в эфире украинского Пятого канала. Он отметил, что хочет проехаться на танке по Крассной площади, а также, по Арбату.
- обратилась Захарова к Залужному.
Дипломат отметила, что чаянья главкома ВСУ – это мечты маленького мальчика.
Напомним, что в Киеве регулярно звучат заиления о захвате Москвы и танках на Красной площади. В частности, этим прославился инсценировавший собственное убийство беглый журналист Аркадий Бабченко, который теперь клянчит донаты у своих подписчиков.
Подпишитесь на нас
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 сентября 2021, 00:35
|
10 сентября 2021, 02:25
|
11 сентября 2021, 08:40
|
12 сентября 2021, 07:35
|
12 сентября 2021, 02:05
|
10 сентября 2021, 06:05
|
10 сентября 2021, 00:35