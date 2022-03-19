Захарова высказалась о выходе России из Совета Европы: "О прощании не сожалеем"

Официальный представитель МИД России высказалась о выходе России из Совета Европы (СЕ) и заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. "О прощании не сожалеем", - заявила дипломат.

В комментарии к ситуации, опубликованном на сайте МИД России, напоминается, что 15 марта Россия уведомила генерального секретаря Совета Европы о выходе из организации. В ведомстве объяснили: данный шаг - вынужденный, так как с конца февраля наша страна лишена всех прав представительства в данном объединении.

"Поставив служение блоковым интересам выше собственных уставных целей, Совет Европы превратили в послушный инструмент Евросоюза, НАТО и их сателлитов", - констатировала представитель русского МИД.

Дипломат добавила, что Россия не собирается втягиваться в какие-либо "легалистские" дискуссии с представителями ЕС. Главе евродипломатии Боррелю она посоветовала перечитать статьи 7 и 8 Устава Совета Европы.

Мария Захарова отметила, что институты СЕ политизируют права человека в угоду западным интересам.

"Неудивительно, что механизмы СЕ оказались абсолютно неэффективными в условиях взращивания странами ЕС и НАТО неонацистского режима на Украине после кровавого госпереворота 2014 г., продолжающегося геноцида в Донбассе. О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем", - подчеркнула Захарова.