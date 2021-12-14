Захарова выразила политические соболезнования Боррелю

Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service./Global Look Press/www.globallookpress.com

Представитель МИД оценила высказывание главы евродипломатии о миграционном кризисе

Мария Захарова полагает, что в этом году дела европейской дипломатии оказались в совсем плачевном состоянии. На это указывает заявление Жозепа Борелля о "главной победе" Евросоюза. Об этом она написала в своем канале в Telegram.

Напомним, накануне дипломат во время выступления по итогам заседания Совета Евросоюза отметил, что европейцы смогли одержать победу над Лукашенко в миграционном кризисе – сегодня проблемы у белорусского президента, а не у них. Это, считает Боррель, стало "главной победой" ЕС в 2021 году.

"Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии. Мои соболезнования", – приводит слова Захаровой РИА ФАН.

Напомним, миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале осени – толпы мигрантов из восточных и африканских стран ринулись в Европу через Минск. В происходящем европейские власти обвинили Александра Лукашенко – якобы он способствовал переброске беженцев к европейскому государству. Однако это, по их мнению, не было личной иницииативой белорусского президента – он действовал по указке Москвы.

После бесполезных призывов в информационном пространстве и усиления границы с Белоруссией, европейским властям пришлось сперва звонить в Москву ради решения проблемы. Но Владимир Путин указал, что происходящее не имеет к нему никакого отношения, договариваться с минскими властями следует напрямую. После чего между Александром Лукашенко и Ангелой Меркель прошел первый телефонный разговор с момента выборов 2020 года. В результатее ситуация с потоком беженцев начала плавно стабилизироваться.