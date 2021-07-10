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Захарова выдала инсайд с Навальным, разоблачив ОЗХО
10 июля 2021, 16:10 • 189 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила доказательства того, что оппозиционера Алексея Навального не травили химоружием, а ситуация была разыграна заранее - ещё до его вылета. Это выдали несостыковки в докладе ОЗХО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разбила теорию о том, что Алексей Навальный был отравлен химоружием в России. Она привела в доказательство документ, проект доклада ОЗХО.
В нём указано, что секретариат по просьбе Германии, 20 августа 2020 года направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина".
Но 20 августа Навальный только перелетал из Томска в Омск, а группу уже отправили, хотя, чтобы получить все необходимые документы и подтверждения, требуется длительное время.
"Учитывая, что группа была направлена 20 августа, подобная заявка должна была прийти раньше этого числа. То есть... до того, как Навальный даже выехал из отеля в сторону аэропорта. Он ещё проснуться не успел 20 августа, а в Берлине должны были уже направить заявку в ОЗХО, чтобы на помощь в этот день была направлена группа по расследованию. Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: всё было разыграно заранее", - написала Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Когда же русские дипломаты обратились за разъяснениями к генсекретарю ОЗХО, он не смог дать ответ. Ему на помощь пришла постпред Германии и заявила, что речь идёт об ошибке в документе, а потом и вовсе сказала, что 20 августа Меркель встречалась с Макроном в Брегансоне, и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному.
"И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?" - задаётся вопросом Захарова.
Фото: скриншот https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova
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