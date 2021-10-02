Захарова вступилась за журналистов и указала Минску на одну принципиальную вещь

Захарова вступилась за журналистов на фоне скандала с "Комсомольской правдой" в Белоруссии и указала Минску на одну принципиальную вещь. Она напомнила, что "КП в Беларуси" является филиалом русского СМИ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова высказалась по поводу скандала с "Комсомольской правдой" в Белоруссии.

Напомним, 27 сентября в республике заблокировали сайт "КП в Беларуси". Кроме того, по данным газеты, прошедшей ночью в Минске задержали одного из журналистов издания и сейчас содержат в СИЗО.

Захарова сообщила ТАСС, что в настоящее время русское посольство в белорусской столице взаимодействует с местными властями по данному вопросу.

Она подчеркнула, что проблема связана с белорусской газетой и гражданами соседней республики, однако указала, что данное издание является филиалом русского СМИ.

В связи с этим в МИД ожидают, что права журналистов будут соблюдены, как того требуют международные правила, добавила Захарова.