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Захарова вступилась за журналистов и указала Минску на одну принципиальную вещь
02 октября 2021, 19:35 • 318 • Политика
Захарова вступилась за журналистов на фоне скандала с "Комсомольской правдой" в Белоруссии и указала Минску на одну принципиальную вещь. Она напомнила, что "КП в Беларуси" является филиалом русского СМИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова высказалась по поводу скандала с "Комсомольской правдой" в Белоруссии.
Напомним, 27 сентября в республике заблокировали сайт "КП в Беларуси". Кроме того, по данным газеты, прошедшей ночью в Минске задержали одного из журналистов издания и сейчас содержат в СИЗО.
Захарова сообщила ТАСС, что в настоящее время русское посольство в белорусской столице взаимодействует с местными властями по данному вопросу.
Она подчеркнула, что проблема связана с белорусской газетой и гражданами соседней республики, однако указала, что данное издание является филиалом русского СМИ.
В связи с этим в МИД ожидают, что права журналистов будут соблюдены, как того требуют международные правила, добавила Захарова.
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