Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Polityka: молдавский исход
Тест на протест: СФ нашёл факты вмешательства на выборах в Мосгордуму
Агония русской школы
«Показатель внутреннего кризиса»: как контрразведка США готовится к «вмешательст...
Главная / Украина

Захарова: встреча глав МИД "нормандской четверки" в практическом плане пока не обсуждается

03 октября 2019, 17:39  •  119 • Украина

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Конкретные вопросы подготовки встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) пока не обсуждаются. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос ТАСС.

"Теоретически ее [встречу] исключать нельзя, но в практическом плане пока нет ни графика, ни дат. Если появятся, мы сразу же поделимся с вами этой информацией. Но пока у меня нет данных, что встреча в таком формате в практическом плане обсуждалась", - сказала она.

Ранее помощник президента РФ Владислав Сурков заявил ТАСС, что до проведения саммита в "нормандском формате" возможна предварительная встреча глав внешнеполитических ведомств четырех стран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



119
Источник
Похожие новости
02 октября 2019, 23:54
Трамп возобновил помощь Украине из-за просьбы сенатора
03 октября 2019, 13:09
На Украине образовалось новое поле политической борьбы
03 октября 2019, 16:09
Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме
02 октября 2019, 20:39
В МИД Франции оценили прогресс в переговорах по Донбассу
03 октября 2019, 09:39
Ирина Лимаенко: «Украинские снайперы стреляли по кабине, давали понять — мол, уходите»
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
03 октября 2019, 12:54
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
03 октября 2019, 03:09
«Поводов для протестов будет много»: сможет ли Киев следовать согласованной формуле Ш...
03 октября 2019, 09:39
Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
03 октября 2019, 09:39
Ирина Лимаенко: «Украинские снайперы стреляли по кабине, давали понять — мол, уходите...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2019, 20:09
Зеленского перекосило, когда Трамп послал его к Путину
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
26 сентября 2019, 21:39
В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»
27 сентября 2019, 23:39
В Минфине Украины назвали размер госдолга
03 октября 2019, 09:39
Анна Тув: «Сын не может поверить, что папы и Кати больше нет»
01 октября 2019, 20:24
Киев подписал «формулу Штайнмайера». Что теперь будет с Донбасом
28 сентября 2019, 04:56
Шарий беседует с Гончаренко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.