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Захарова вскрыла фейк и дала жёсткий посыл Западу: "Должны чётко уяснить"

25 декабря 2021, 19:15  •  244 • Политика
Мария Захарова вскрыла фейк и дала жёсткий посыл Западу. Она подчеркнула, что темы, связанные с угрозами разрастания НАТО дальше на восток и переброски к рубежам нашей страны опасного оружия и военной техники, будут обсуждаться в ходе грядущих переговоров Москвы с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом, несмотря на заявления представителей США и других государств об обратном: "Должны чётко уяснить".
Спикер МИД России Мария Захарова жёстко прокомментировала недавние высказывания руководства США и ряда других западных государств.
Ранее с их стороны прозвучали уверения, что темы, связанные с угрозами разрастания НАТО дальше на восток и переброски к рубежам нашей страны опасного оружия и военной техники, якобы не будут подниматься в ходе грядущих переговоров Москвы с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом.
Дипломат подчеркнула, что это не так: данные вопросы будут стоять на повестке встреч. Более того, это самые ключевые для властей России проблемы, которые они намерены обсудить в первую очередь.
Захарова добавила, что те представители коллективного Запада, которые по-прежнему не могут понять суть точки зрения Москвы, наконец-то "должны для себя предельно чётко уяснить" нашу твёрдую позицию в отношении возможного расширения НАТО.

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