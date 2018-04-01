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Захарова: Восточная Гута скоро пойдет по пути восстановления

01 апреля 2018, 00:24  •  52 • Политика

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пригород Дамаска Восточная Гута скоро начнет возвращение к нормальной жизни, как это происходит в Алеппо. Об этом в интервью Пятому каналу, выдержки из которого опубликованы в субботу на его сайте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть зачищенное от боевиков место, <...> один из последних оплотов террористов. Есть очевидные подвижки, которые фиксируются и Организацией Объединенных Наций, и гуманитарными организациями, есть процесс выхода людей, освобождения города. И вот немного-немного еще, и Восточная Гута пойдет полностью по пути Алеппо, куда уже вернулись <...> 100 - 200 тыс. человек - это меньше, чем там жило людей раньше, но это показатель, это действительно уже возвращение к нормальной жизни", - сказала Захарова.

В пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил журналистам, что около 40 тыс. мирных жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома в районах, освобожденных от незаконных вооруженных формирований. Рудской также сообщил, что полный вывод вооруженных формирований из Восточной Гуты планируется завершить к 31 марта.

17 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что после освобождения Восточного Алеппо в свои дома вернулись более 200 тыс. беженцев.

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