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Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
01 июня 2021, 00:35 • 23 • Политика
Официальный представитель МИД России заявила, что Москва, объявляя Чехию недружественным государством, лишь называет вещи своими именами.
В МИД России ответили на упрёк Чехии из-за статуса недружественного государства. Ранее республика вместе с США были включены в перечень недругов нашей страны. Это вызвало негатив у официальной Праги.
Так, министр иностранных дел республики Якуб Кулганек заявил, что шаги по созданию такого списка противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. В чешском МИД призвали Москву не применять к их стране термин "недружественное государство".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление. По её словам, Москва этим списком лишь называет вещи своими именами.
"Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия. А называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает", - написала дипломат на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Чехию покинули десятки дипломатов России после скандала, развязанного из-за обвинений во взрывах во Врбетице.
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