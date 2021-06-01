Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции

Официальный представитель МИД России заявила, что Москва, объявляя Чехию недружественным государством, лишь называет вещи своими именами.

В МИД России ответили на упрёк Чехии из-за статуса недружественного государства. Ранее республика вместе с США были включены в перечень недругов нашей страны. Это вызвало негатив у официальной Праги.

Так, министр иностранных дел республики Якуб Кулганек заявил, что шаги по созданию такого списка противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. В чешском МИД призвали Москву не применять к их стране термин "недружественное государство".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление. По её словам, Москва этим списком лишь называет вещи своими именами.

"Нет, Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия. А называть вещи своими словами Венская конвенция не запрещает", - написала дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Чехию покинули десятки дипломатов России после скандала, развязанного из-за обвинений во взрывах во Врбетице.