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Захарова велела Западу заняться своими проблемами из-за слов о Навальном

18 января 2021, 11:55  •  90 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ жестко ответила на слова советника Байдена
Накануне скандального блогера Алексея Навального задержали по прилете из Берлина. Советник избранного президента США Джейк Салливан призвал Россию освободить оппозиционера, что возмутило Марию Захарову.
Дипломат на своей странице в "Фейсбук" со ссылкой на СМИ передала слова Салливана. Она призналась, что, прочитав это заявление, ей сразу захотелось ему, а также другим иностранным деятелям, использующим заранее подготовленные заявления, сказать, чтобы они перестали пренебрежительно относиться к международному праву.
Захарова потребовала, чтобы Салливан "не посягал на национальное законодательство суверенных государств", а также обратил внимание на "проблемы в собственной стране".
Россияне восторженно приняли заявление Захаровой. Под ее постом пользователи соцсети опубликовали более 1,5 тыс. комментариев. Большинство людей согласилось с мнением дипломата. Они отмечали, что со стороны США смешно выглядят подобные заявления, ведь у тех и своих проблем по горло в связи с инаугурацией Байдена. Некоторые писали о том, что Запад обнаглел, а России стоит задуматься о введении санкций.
"Браво, Мария! Именно это и хочется сказать тем, кто нагнал кучу полиции и водрузил забор вокруг Капитолия, готовясь к инаугурации", "Уважайте международное право. Уходите с территории Молдовы, Грузии, Украины и не лезьте во внутренние дела суверенных государств", " Все значительно проще. Простите, конечно, но объясните ему, что обозначает русское слово из трех букв, куда он должен будет пойти. Достали уже", – указали комментаторы.
Напомним, Навальный накануне прилетел из Берлина в Москву. Блогера задержали в аэропорту. Как объяснила ФСИН, причиной тому стали многократные нарушения испытательного срока.

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