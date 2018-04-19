Захарова: в Восточной Гуте обнаружены запасы хлора из ФРГ и дымовых шашек из Солсбери

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери обнаружены в Восточной Гуте. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором, самым страшным видом химического оружия, из Германии, а также дымовые шашки производством из города, внимание, Солсбери, Великобритания", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

"Хотелось бы также привлечь внимание к тому, что еще в январе 2013 года британская газета Daily Mail опубликовала статью, которая раскрыла информацию о согласии руководства Белого дома на осуществление США и их союзниками химической атаки в Сирии и последующее возложение ответственности на президента этой страны Асада с целью усиления международных военных действий в этой стране, - обратила внимание Захарова. - И Россия, и Сирия неоднократно заявляли о наличии данных по подготовке боевиками провокаций с использованием химического оружия, обнаружении цехов по производству и оружия, и всех его видов на освобожденных территориях в Восточной Гуте". "Вся соответствующая информация направлялась, направляется и будет направляться в ОЗХО", - отметила дипломат.

Удары США и их союзников по Сирии были нанесены, чтобы предоставить радикалам и экстремистам перевести дух и восстановить свои ряды, также сообщила она.

"Нашли подтверждения наши предположения о том, что истинной целью действия западной тройки было предоставление радикалам и экстремистам возможности просто перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить процесс политического урегулирования", - отметила она.

Как указала Захарова, "в городе Дума активизировались остающиеся там непримиримые боевики, под их огонь в среду 18 апреля попали сотрудники Департамента ООН по безопасности, которые занимались оценкой ситуации и прорабатывали планы выезда группы ОЗХО к месту предполагаемой химатаки". "Тоже, видимо, неспроста, - продолжила официальный представитель. - Есть, видимо, опасения у боевиков и экстремистов относительно присутствия членов и инспекторов ОЗХО на месте".

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно- исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе.

Захарова, комментируя утверждение НПО "Белые каски" о том, что 7 апреля в Думе было применено химическое оружие, подчеркнула, что снимки из сирийского города с якобы пострадавшими в химической атаке, являются стопроцентной подделкой.

"В этой связи было распространено много фейковых материалов в социальных сетях, фотографии, видеоролики с якобы мест событий. Действительно, эти места можно подтвердить, но во многих случаях ситуация и обстоятельства того, что там происходило, являются вымышленные", - подчеркнула дипломат.

"Это стопроцентная подделка. Каким образом мертвые дети перемещаются по помещениям, если основной целью было подтверждение факта свершившейся атаки? Потому что для распространения фейковых свидетельств им нужен был эмоциональный окрас, у них была задача отвлечь от фактологических несостыковок", - отметила Захарова.

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