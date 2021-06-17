Захарова: В "цивилизованных" странах тоже решили "приземлить" IT-гигантов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила цели нового закона о "приземлении" IT-гигантов и рассказала, что подобные законопроекты разрабатываются в ряде стран Запада.

"Разработка или применение аналогичных законов полным ходом идут в "цивилизованных" странах мирового сообщества, в том числе в Австралии, США (на уровне ряда штатов), Британии, Германии, Турции. ЕС как объединение озаботился этой проблематикой на законодательном уровне", - заявила Мария Захарова.

По словам Захаровой, закон создан для того, чтобы "создать прозрачный и эффективный механизм взаимодействия и обратной связи между государством и крупными интернет-компаниями". Его задача - защита прав граждан России в отечественном сегменте Всемирной паутины.

Мария Захарова пояснила, что при разработке закона были учтены как требования общественности, так и задачи бизнеса. Официальный представитель МИД России уверена, что со введением закона о "приземлении" IT-гигантов будут "созданы необходимые рамки для конструктивного диалога между государством и интернет-отраслью, включая заокеанских IT-гигантов".