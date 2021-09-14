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Захарова в прямом эфире разоблачила планы США на "болевые точки Путина"
14 сентября 2021, 12:45 • 127 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире разоблачила планы США на "болевые точки" президента России Владимира Путина.
Во время прямого эфира с телеведущим Владимиром Соловьёвым Захарова призвала обратить внимание на прошлогоднюю статью заместителя госсекретаря США по вопросам политики Виктории Нуланд, которая описала планы США на 2021 год.
"Для тех, кому смешно", - отметила Захарова.
В материале говорится о том, что для США задача на 2021 год будет состоять в том, "чтобы возглавить демократии по всему миру и совместно разработать более эффективный подход к России". При этом в статье прямо указывается, что в основу подхода должно быть положено "преимущество демократии", а при его реализации "нужно давить на болевые точки Путина, в которых он наиболее уязвим". При этом Нуланд тут же указывает, что среди болевых точек Путина - граждане его страны.
Захарова отметила, что удивлена тем, что Вашингтон озвучил настолько прямо свои планы.
"Но мы не первый раз сталкиваемся с такой уверенностью США в своих действиях, - добавила она. - Визуализация мечты тоже является частью их подхода".
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