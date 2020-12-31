Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Вое...
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономис...
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
Главная / В мире

Захарова в ответ на "адский" Крым припомнила Кулебе яркий синоним

31 декабря 2020, 19:30  •  81 • В мире
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Тот заявил о желании Киева сделать тему Крыма для РФ "адской, а не священной". В ответ Захарова привела яркий синоним.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что работает над тем, чтобы Крым стал для России адской, а не священной темой. По его словам, украинские власти уже много для этого предприняли.
Он выразил надежду, что когда-нибудь в Симферополе будет поднят украинский флаг. Свое послание он адресовал каждому украинцу: "Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели".
Представитель российского МИД Мария Захарова оригинально оценила эти угрозы в своём Facebook, тем самым напомнив о богатстве и многообразии русского языка.
Процитировав слова Кулебы, она ответила фразой с ярким синонимом: "Заявление из преисподней".
Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Несмотря на то что в Незалежной Крым считают своим, в РФ уже не раз уточняли, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
31 декабря 2020, 12:10
Новая балканская провокация против Лаврова? В Белграде потушили Вечный огонь
31 декабря 2020, 01:10
Об элементах антикультуры в политической культуре республик Прибалтики
31 декабря 2020, 07:30
«Брюссель пошёл на уступки, но и Лондон лишился многого»: Великобритания окончательно покидает Евросоюз
31 декабря 2020, 03:00
Есть жертвы и раненые: Мощные взрывы сотрясли аэропорт Йемена
31 декабря 2020, 01:05
Военная тайна: почему в команде Байдена обвинили Пентагон в препятствовании передаче власти
31 декабря 2020, 10:20
Покушение на новых министров? Опубликовано видео взрывов в аэропорту Йемена
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список&quo...
31 декабря 2020, 08:30
"Не видать ей "Оскара": Попытка убедить в безопасности вакцины обернул...
31 декабря 2020, 09:25
Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды
31 декабря 2020, 01:10
Тактика "выжженной земли": ВСУ бьют по Донбассу запрещёнными снарядами - ви...
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
26 декабря 2020, 17:30
Война миров: 40 лет назад в Москве произошло убийство на «Ждановской»
27 декабря 2020, 19:15
Хотят оттяпать ещё – проект «Новороссия» не закончился
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
25 декабря 2020, 21:25
"Удивлены...": Захарова растерялась от гнева Израиля на русского посла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.