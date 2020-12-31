Захарова в ответ на "адский" Крым припомнила Кулебе яркий синоним

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что работает над тем, чтобы Крым стал для России адской, а не священной темой. По его словам, украинские власти уже много для этого предприняли.

Он выразил надежду, что когда-нибудь в Симферополе будет поднят украинский флаг. Свое послание он адресовал каждому украинцу: "Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели".

Представитель российского МИД Мария Захарова оригинально оценила эти угрозы в своём Facebook, тем самым напомнив о богатстве и многообразии русского языка.

Процитировав слова Кулебы, она ответила фразой с ярким синонимом: "Заявление из преисподней".

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Несмотря на то что в Незалежной Крым считают своим, в РФ уже не раз уточняли, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".