|
Захарова в ответ на "адский" Крым припомнила Кулебе яркий синоним
31 декабря 2020, 19:30 • 81 • В мире
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Тот заявил о желании Киева сделать тему Крыма для РФ "адской, а не священной". В ответ Захарова привела яркий синоним.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что работает над тем, чтобы Крым стал для России адской, а не священной темой. По его словам, украинские власти уже много для этого предприняли.
Он выразил надежду, что когда-нибудь в Симферополе будет поднят украинский флаг. Свое послание он адресовал каждому украинцу: "Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели".
Представитель российского МИД Мария Захарова оригинально оценила эти угрозы в своём Facebook, тем самым напомнив о богатстве и многообразии русского языка.
Процитировав слова Кулебы, она ответила фразой с ярким синонимом: "Заявление из преисподней".
Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Несмотря на то что в Незалежной Крым считают своим, в РФ уже не раз уточняли, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 декабря 2020, 07:00
|
26 декабря 2020, 10:15
|
26 декабря 2020, 17:30
|
27 декабря 2020, 19:15
|
30 декабря 2020, 07:45
|
27 декабря 2020, 03:40
|
25 декабря 2020, 21:25