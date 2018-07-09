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Захарова: в Лондоне проступают контуры правительственного кризиса

09 июля 2018, 20:09  •  50 • Политика

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона говорит об отчетливо проступающих контурах правительственного кризиса. Такое мнение в понедельник высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Борис Джонсон подал в отставку. Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки "не вынесла душа поэта", которые хочется завершить на слове "позора", - отметила дипломат.

"Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Терезы Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики", - указала Захарова.

"А что вы хотите? Столько врать миру про "руку Кремля", "агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок", ЧМ-2018 и так далее становится уже опасно, - продолжила она. - Мнимую "солидарность" надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная. А это уже не шутки для члена британского правительства: одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое - собственные люди".

"Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного - все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса", - резюмировала Захарова.

9 июля стало известно, что Джонсон подал в отставку и Мэй ее приняла. Ранее в этот же день свой пост покинул министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, который был не согласен с предложенным премьером планом развития отношений с ЕС после выхода Лондона из европейского сообщества.

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