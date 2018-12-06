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Захарова увидела «новое извращение» киевского режима в заявлении главы ВМС Украины

06 декабря 2018, 16:54  •  88 • Политика
Главе ВМС Украины Игорю Воронченко следует скорее уйти в отставку вместо того, чтобы садиться в российскую тюрьму в обмен на задержанных украинских моряков - если только это не новая форма извращения киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, ранее украинский адмирал Воронченко заявил о том, что готов к обмену себя на двадцать четыре военнослужащих ВМС Украины, которые были задержаны за незаконное пересечение границы РФ у берегов Крыма. Кроме того, он заявил о готовности «сесть в тюрьму».
Захарова отметила, что генерал вначале отправил своих подчиненных на заведомое нарушение закона, а после этого решил, что «стоит их всех». По ее словам, достаточно будет его отставки - «если только это не новая форма извращения киевского режима, капитуляция в мирное время».
Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России у берегов Крыма, после чего в течение нескольких часов опасно маневрировали. Российские пограничники задержали корабли и их экипажи.

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