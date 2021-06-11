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Захарова уточнила слова главы МИД Британии по разговору с Лавровым

11 июня 2021, 17:15  •  158 • Политика
Глава МИД Великобритании заявил о намерении провести встречу с Лавровым. Захарова уточнила пару деталей.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что собирается провести разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова уточнила некоторые детали предстоящих переговоров.
О планах британского министра стало известно из его интервью агентству Reuters. Доминик Рааб заявил, что поговорит с Сергеем Лавровым в "ближайшее время", но ни даты, ни тем переговоров не назвал.
Уточнение. Разговор планируется по телефону на следующей неделе,
- написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее глава МИД Великобритании пообещал представить союзникам по НАТО доклад о "негативном поведении". По информации издания The Daily Telegraph, британский министр собирается высказать претензии России в связи с причислением ключевых союзников к перечню "недружественных стран". То, что в США имеется аналогичный список и что в него включена Россия, главу МИД Британии не смущает.

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