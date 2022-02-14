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Захарова усмотрела в действиях США и Великобритании "пропаганду войны"
14 февраля 2022, 02:25 • 115 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Лондон и Вашингтон в "пропаганде войны".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обнаружила в действиях США и Великобритании "классическую пропаганду войны".
По её мнению, Вашингтон намерен нажать на придуманную экс-госсекретарём США Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка".
- написала Захарова в своём Telegram-канале.
По мнению дипломата, "Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу - руки должны быть развязаны".
Захарова напомнила, что принятый в годы холодной войны пакт призван "отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы".
"То, что мы видим сейчас, - пропаганда войны в чистом виде. Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств", - цитирует РИА Новости слова дипломата.
В странах Запада нагнетается истерия относительно возможности войны на Украине. В России неоднократно опровергали такие обвинения.
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