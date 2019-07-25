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Захарова уличила журналиста Би-би-си в двойной трактовке слов Путина о Латинской Америке

25 июля 2019, 01:09  •  64 • Политика

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на конкретных материалах привела факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина. Соответствующее документальное аргументирование дипломат привела в среду на своей странице в сети Facebook.

Корреспондент Би-би-си Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване в среду задал вопрос главе российского дипведомства Сергею Лаврову: "Помню, как несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия...".

Министр ответил, что корреспондент что-то путает и Путин этого не говорил. "Оказалось, что задавший вопрос Лаврову британский журналист имел в виду пресс-конференцию Владимира Путина и Уго Чавеса 2 апреля 2010 года в Венесуэле, - обратила внимание Захарова. - Именно он, Уилл Грант, тогда и спрашивал, правда не о противоречиях, а о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы. Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин сказал совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване".

Вопрос девятилетней давности

Дипломат привела стенограмму вопроса и ответа.

"Вопрос: Господин Чавес, вы сказали, что в прошлом году Венесуэла попросила у России кредит в $2,2 млрд для закупки военного оборудования. Сколько уже было потрачено из этого кредита на настоящий момент? И что касается роста вашего арсенала - как вы считаете, что подумает об этом Вашингтон? А также - как будет рассматриваться ваше сотрудничество в сфере ядерных технологий? - процитировала представитель МИД РФ. - И вопрос для премьер-министра Путина: Вы видите отношения с Венесуэлой как своего рода мост к остальным странам Латинской Америки?"

Ответ Путина выглядел следующим образом: "…если США не хотят поставлять вооружение в другие страны, в частности в Венесуэлу, то для нас это хорошо. Пускай и дальше не поставляют. "Свято место пусто не бывает" - так говорят в России…"

"Он [британский журналист] спросил, рассматриваем ли мы в России сотрудничество с Венесуэлой как мост для взаимодействия с другими странами региона. Отчасти - да. Если, скажем, одна из наших компаний собирается строить один из самых современных заводов по производству железнодорожных рельсов, то это не только создаст дополнительные рабочие места здесь, в Венесуэле, это может продвинуть нашу продукцию в страны - соседи Венесуэлы, - указал тогда Путин. - Особенно среди тех стран, с которыми Венесуэла развивает интеграционные процессы. Но мы работаем напрямую со многими странами региона, мы считаем этот регион очень перспективным..."

В качестве оправдания

Захарова как участник делегации РФ в Гаване поинтересовалась у журналиста, почему так грубо была искажена цитата. Однако последовала ссылка на то, что, возможно, виноваты переводчики.

"На мое замечание, что прошло девять лет, а перед сегодняшней пресс-конференцией можно было бы, как минимум, перепроверить оригинал (кстати, он доступен на сайте правительства России, в том числе и для Би-би-си), ничего вразумительного я не услышала", - отмечается в публикации дипломата.

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