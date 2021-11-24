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Захарова уличила во лжи председателя ОБСЕ из Швеции

24 ноября 2021, 13:00  •  91 • Политика
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Министр иностранных дел Королевства публично исказила факты
Легкость, с которой исполняющая функции председателя ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде переиначивает факты в угоду западным политическим веяниям, удивила официального представителя российского дипломатического ведомства Марию Захарову.
Переговоры Линде с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым состоялись в Москве 19 ноября. Накануне визита шведский дипломат подчеркивала, что обсуждаться будет, в первую очередь, деятельность ОБСЕ и подготовка к заседанию СМИД в Стокгольме 2-3 декабря.
Однако, вернувшись домой, Линде стала рассказывать журналистам, что поставила во главе повестки дня миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, а также вопрос о деятельности иноагентов в России.
"Это не соответствует реальному содержанию встречи",
– дипломатично отметила Захарова. По ее мнению, это показывает, что председательство в ОБСЕ Швеция использует для "выпячивания ангажированных подходов" в ущерб "добросовестному выполнению функций "честного брокера" в делах ОБСЕ". Такой подход Линде к делу "негативно скажется" при подведении итогов ее работы в должности главы ОБСЕ, предупредили в Москве.
Ранее в Стокгольме обиделись на решение Москвы не приглашать шведов на российские военные учения. 

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