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Захарова уличила Венедиктова в отработке повестки США: "Ваш тезис ложный"
24 января 2022, 18:10 • 193 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла распространяемые некоторыми СМИ фейки об эвакуации посольства России из Киева.
Об этом дипломат заявила в ходе интервью главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову.
"Я вам говорю, что ваш тезис ложный и вы отрабатываете, идете в том же фарватере, в котором идут наши западные патроны, причем вляпываясь каждый раз. Я сейчас не про вас говорю, а про них", - пояснила Захарова ошибку Венедиктова.
Дипломат уточнила, что вброс "относительно якобы эвакуации нашего посольства" в Киеве начался с The New York Times.
По словам представителя МИД России, посольство в Киеве "работает в штатном режиме".
- отметила Захарова.
Она также подчеркнула, что обстановка вокруг загранпредставительства России на Украине "накалялась не первый год", о чем МИД сообщал ежемесячно. Захарова напомнила, что недавно в Одессе радикалы и националисты забросали русское консульство бутылками с зажигательной смесью.
"Это, к сожалению, не вызывало никакого интереса ни у западной прессы, ни у их отголосков, их эха в Москве", - подчеркнула Захарова.
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