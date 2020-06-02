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Захарова уличила США в международном лицемерии

02 июня 2020, 21:55  •  81 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дипломат указала американцам на жестокость полиции к журналистам во время беспорядков в Штатах
Мария Захарова считает, что Госдепартамент США не может больше говорить о соблюдении прав человека. Официальный представитель МИД РФ отметила, что глава американского ведомства Майкл Помпео пообщается китайцами, которые пережили бойню на площади Тяньаньмэнь, но похвастаться он сможет лишь безжалостным обращением с представителями СМИ.
Захарова написала в "Фейсбук", что за окнами Госдепа в Вашингтоне американцы "сражаются" с полицейскими. Первым, по словам дипломата, есть что рассказать о выживании на площадях, но "международное лицемерие никто не отменял". Захарова поинтересовалась, чем Помпео сможет похвалиться перед гостями из Китая об успехах Америки в области защиты прав человека. Официальный представитель МИД РФ сама же ответила на свой вопрос, уточнив, что США могут щегольнуть лишь противоправным поведением по отношению к американским журналистам.
На сайте МИДа также появилось заявление о том, что ситуация в США с правами работников СМИ усложнилась. Ведомство назвало недружественным шагом атаку на продюсера Sputnik Николь Руссел.
Напомним, что она пострадала у Белого дома. Полицейские выстрелили в нее резиновыми пулями, хотя Руссел обозначила, что она представляет СМИ. А российскому журналисту Михаилу Тургиеву, который также предоставил правоохранителям карточку прессы, брызнули слезоточивым газом в лицо.
В 1989-м в Пекине на площади Тяньаньмэнь произошла бойня: военные открыли огонь по протестующим, которыми, в основном, были студенты. Акции начались из-за требований реформ в стране и смерти экс-генсекретаря Ху Яобана.
Бунт в США начался в конце мая, когда афроамериканец Джордж Флойд скончался после жесткого задержания полицией.

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