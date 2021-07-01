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Захарова уличила Нидерланды в сознательной провокации

01 июля 2021, 19:30  •  185 • Политика
Захарова назвала маневрирование фрегата Нидерландов в Чёрном море сознательной провокацией. Дипломат добавила, что русские самолёты не нарушили ни единого международного правила. "Любые попытки интерпретировать это таким образом, как это сделали Нидерланды, мы будем считать просто недобросовестными вбросами", - подчеркнула она.
Нидерландский фрегат Evertsen совершил сознательную провокацию, устроив опасное маневрирование в Чёрном море. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на жалобу Нидерландов.
Речь идёт об инциденте, который случился 24 июня. Фрегат Нидерландов неожиданно сменил курс и начал двигаться в сторону Керченского пролива. В связи с этим в небо были подняты русские истребители и бомбардировщики. Нидерландское судно поняло намёк и вернулось на прежний курс. Однако после Минобороны Нидерландов выступило с жалобой, что русские самолёты "создали небезопасную ситуацию". Инцидент случился на следующий день после провокации с британским эсминцем.
Напрашивается, конечно, вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией,
- заявила по этому поводу Мария Захарова.
Она добавила, что самолёты России выполняли свои полёты в полном соответствии с международными правилами. В этой связи Захарова предупредила, что любые попытки исказить ситуацию будут восприниматься соответствующим образом.
Любые попытки интерпретировать это таким образом, как это сделали Нидерланды, мы будем считать просто недобросовестными вбросами,
- подчеркнула дипломат.
Также Захарова отметила, что никаких доказательств "агрессивных действий" Амстердам так и не предоставил. На этом основании можно сделать вывод, что случившееся было скоординировано Нидерландами с Британией, подытожила официальный представитель МИД России.

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