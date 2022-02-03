Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического ...
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого нево...
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты м...
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
Главная / Политика

Захарова уличила немецких журналистов в лицемерии: "Это очень смешно"

03 февраля 2022, 23:10  •  98 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уличила немецких журналистов в лицемерии из-за ситуации вокруг RT DE и DW. "Это очень смешно", - указала она.
Немецкий союз журналистов (DJV) возмущён решением властей России ввести санкции против медиакомпании Deutsche Welle. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Ранее стало известно, что Москва начинает процедуру внесения DW в списки иноагентов. Кроме того, будет закрыт корпункт издания в России, прекращено вещание, а также аннулированы аккредитации журналистов.
Представители DJV заявили о солидарности с Deutsche Welle. Они также потребовали власти Германии выступить против "акта цензуры", обвинив Москву в "ограничении свободы прессы".
На абсурдность ситуации указала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Дело в том, что ранее власти Германии запретили вещание RT DE. И в DJV данное решение поддержали.
"Немецкое правительство постоянно подчёркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы", - добавила дипломат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


98
Источник
Похожие новости
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
03 февраля 2022, 11:30
Русского офицера загоняли, как зверя. Четыре его слова стали легендой
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
03 февраля 2022, 15:35
Украинский БПЛА сбит в Белоруссии: Военкор в пяти словах обозначил последствия
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запада – эксперт
03 февраля 2022, 09:45
"Хо-хо просто": Лавров блистательно разбил Венедиктова в прямом эфире
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
03 февраля 2022, 11:30
Русского офицера загоняли, как зверя. Четыре его слова стали легендой
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
03 февраля 2022, 15:35
Украинский БПЛА сбит в Белоруссии: Военкор в пяти словах обозначил последствия
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запа...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2022, 01:10
Договор России с Китаем и ввод войск ОДКБ на Украину. Депутат Рады спрогнозировал будущее страны
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решения
01 февраля 2022, 23:20
"России через 5-8 лет не будет": Какой участи избежала наша страна, описал Хазин
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
03 февраля 2022, 15:35
Украинский БПЛА сбит в Белоруссии: Военкор в пяти словах обозначил последствия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.