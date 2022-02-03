Захарова уличила немецких журналистов в лицемерии: "Это очень смешно"

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уличила немецких журналистов в лицемерии из-за ситуации вокруг RT DE и DW. "Это очень смешно", - указала она.

Немецкий союз журналистов (DJV) возмущён решением властей России ввести санкции против медиакомпании Deutsche Welle. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Ранее стало известно, что Москва начинает процедуру внесения DW в списки иноагентов. Кроме того, будет закрыт корпункт издания в России, прекращено вещание, а также аннулированы аккредитации журналистов.

Представители DJV заявили о солидарности с Deutsche Welle. Они также потребовали власти Германии выступить против "акта цензуры", обвинив Москву в "ограничении свободы прессы".

На абсурдность ситуации указала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Дело в том, что ранее власти Германии запретили вещание RT DE. И в DJV данное решение поддержали.

"Немецкое правительство постоянно подчёркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы", - добавила дипломат.