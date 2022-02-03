|
Захарова уличила немецких журналистов в лицемерии: "Это очень смешно"
03 февраля 2022, 23:10 • 98 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова уличила немецких журналистов в лицемерии из-за ситуации вокруг RT DE и DW. "Это очень смешно", - указала она.
Немецкий союз журналистов (DJV) возмущён решением властей России ввести санкции против медиакомпании Deutsche Welle. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Ранее стало известно, что Москва начинает процедуру внесения DW в списки иноагентов. Кроме того, будет закрыт корпункт издания в России, прекращено вещание, а также аннулированы аккредитации журналистов.
Представители DJV заявили о солидарности с Deutsche Welle. Они также потребовали власти Германии выступить против "акта цензуры", обвинив Москву в "ограничении свободы прессы".
На абсурдность ситуации указала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Дело в том, что ранее власти Германии запретили вещание RT DE. И в DJV данное решение поддержали.
"Немецкое правительство постоянно подчёркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы", - добавила дипломат.
Подпишитесь на нас
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 февраля 2022, 01:10
|
01 февраля 2022, 10:30
|
01 февраля 2022, 23:20
|
02 февраля 2022, 05:45
|
31 января 2022, 11:10
|
29 января 2022, 19:30
|
03 февраля 2022, 15:35