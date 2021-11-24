Захарова уличила главу Минэнерго США в некомпетентности: "Вот так во всём"

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм призналась в незнании важных данных о ТЭК страны. В МИД России прокомментировали: "Вот так во всём".

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм попала впросак на собственном брифинге.

Она не смогла ответить на вопрос журналиста о том, сколько баррелей нефти потребляет страна в сутки. Грэнхолм в ответ на вопрос лишь сказала, что не располагает точными данными.

На казус обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому, сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте "Северный поток - 2" необходимо вводить санкции,

- подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что Вашингтон много раз "пытался поменять и менял власть в нефте-газодобывающих странах, лишь бы продолжать не знать собственной нужды".

Вот так во всём: о себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир,

- отметила представитель МИД России.