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Захарова уличила главу Минэнерго США в некомпетентности: "Вот так во всём"

24 ноября 2021, 14:45  •  154 • Политика
Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм призналась в незнании важных данных о ТЭК страны. В МИД России прокомментировали: "Вот так во всём".
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм попала впросак на собственном брифинге.
Она не смогла ответить на вопрос журналиста о том, сколько баррелей нефти потребляет страна в сутки. Грэнхолм в ответ на вопрос лишь сказала, что не располагает точными данными.
На казус обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому, сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте "Северный поток - 2" необходимо вводить санкции,
- подчеркнула дипломат.
Захарова напомнила, что Вашингтон много раз "пытался поменять и менял власть в нефте-газодобывающих странах, лишь бы продолжать не знать собственной нужды".
Вот так во всём: о себе не владеют базовыми представлениями (от соблюдения прав человека и свободы слова до энергопотребления), а берутся переделывать весь мир,
- отметила представитель МИД России.

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