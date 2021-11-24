Захарова уличила главу МИД Швеции в откровенной лжи: "Вызывает недоумение"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу внешнеполитического ведомства Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в откровенной лжи. По словам Захаровой, такой выпад просто "вызывает недоумение".

Она указала на то, что Линде анонсировала визит в Москву "в первую очередь в её качестве действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2-3 декабря сего года". На деле же главными темами разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым стали совершенно другие вопросы - миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России. По словам Захаровой, это просто "вызывает недоумение".

"Налицо выпячивание ангажированных подходов главы внешнеполитического ведомства Швеции", - сказала Захарова, отметив, что тем самым Линде наносит ущерб "добросовестному выполнению функций "честного брокера" в делах ОБСЕ".

Она также предупредила, что эта выходка "негативно скажется на "резюме" итогов шведского председательства в этой организации".