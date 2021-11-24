|
Захарова уличила главу МИД Швеции в откровенной лжи: "Вызывает недоумение"
24 ноября 2021, 13:00 • 124 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу внешнеполитического ведомства Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в откровенной лжи. По словам Захаровой, такой выпад просто "вызывает недоумение".
Она указала на то, что Линде анонсировала визит в Москву "в первую очередь в её качестве действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2-3 декабря сего года". На деле же главными темами разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым стали совершенно другие вопросы - миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России. По словам Захаровой, это просто "вызывает недоумение".
"Налицо выпячивание ангажированных подходов главы внешнеполитического ведомства Швеции", - сказала Захарова, отметив, что тем самым Линде наносит ущерб "добросовестному выполнению функций "честного брокера" в делах ОБСЕ".
Она также предупредила, что эта выходка "негативно скажется на "резюме" итогов шведского председательства в этой организации".
Подпишитесь на нас
124
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 ноября 2021, 14:15
|
21 ноября 2021, 18:30
|
21 ноября 2021, 13:15
|
23 ноября 2021, 02:35
|
18 ноября 2021, 01:10
|
22 ноября 2021, 00:20
|
19 ноября 2021, 22:40