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Захарова уличила Германию в лицемерии: "Лёгкое раздвоение личности"
14 июля 2021, 01:45 • 12 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, как Германия реализует на практике двойные стандарты.
Представитель МИД России Мария Захарова указала на двойственную позицию Германии по отношению к Косово. С одной стороны, отметила она, немецкий МИД предупреждает своих граждан, что обстановка в Косово небезопасна.
"Широко распространена организованная преступность. В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки", - приводит она выдержку из сайта МИД Германии.
С другой стороны, как оказалось, немцы намерены поставить в Косово очередную партию оружия на сумму больше полумиллиона евро.
Получается, рассуждает Захарова, что Берлин ведёт двойную игру. По сути, немцам приходится наблюдать признаки "лёгкого раздвоения личности у собственной власти", указала она.
"МИД ФРГ знает, о чём говорит: немецкие производители нелегально толкают в Косово стволы, что для бюргера-туриста опасно. Если что, немецкое правительство предупреждало - в Косово опасно из-за большого количества нелегального оружия. Необязательно же рассказывать детали о том, кто его туда забрасывает", - отметила Захарова.
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